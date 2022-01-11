"سان جيرمان" يضغط على زيدان لمفاجأة ريال مدريد

يسعى باريس سان جيرمان لتجهيز مفاجأة قبل مواجهة ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال شهر فبراير/شباط المقبل.



ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي سان جيرمان يضغطون على الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي السابق، للموافقة على تدريب الفريق الباريسي، قبل مواجهة دوري الأبطال.



وسبق أن زعمت تقارير فرنسية في الأيام الأخيرة، أن زيدان سيكون مدرب بي إس جي في يونيو/حزيران المقبل على أقصى تقدير.



وأضافت أن زيدان يقترب بقوة من حديقة الأمراء، في ظل توتر العلاقة بين ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.



وأكدت أن ليوناردو غاضب للغاية من محاولات بوكيتينو الرحيل عن قيادة الفريق، قبل أشهر قليلة، لخلافة أولي جونار سولسكاير في مانشستر يونايتد.



