"السيسي" يكشف موعد إنتاج أول سيارة مصرية من نوعها

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، موضحا أن نوعية هذه السيارات ستكون مكلفة.

وأوضح السيسي خلال جلسة "الطريق من "غلاسكو إلى شرم الشيخ" لمواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "تكلفة هذا النوع من السيارات غالية، وبنية أساسية ضخمة علشان يبقا السيارة تعمل بشكل أو بأخر".

وأضاف: "مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات"، مؤكدا: "كم مليون سيارة، أتصور مئات الملايين، تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقا قد إيه 20 % أو 30 % إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: "سنبدأنا العمل لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، العام المقبل".