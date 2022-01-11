داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غداً الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (12 يناير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر ليوم غداً الاربعاء سيكون للحافلات السادسة + السابعة + الثامنة حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/2)، بالإضافة إلى جميع الأسماء في الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2)، داعية المسافرين المدرجة اسمائهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على الكشوفات المسافرين اضغط هنا

وكشف الجوازات المصرية هنا

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:https://eservice.moi.gov.ps/