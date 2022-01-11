التعليم العالي : بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الثاني

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022، لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء 12/1/2022، ولغاية الخميس 10/2/2022.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن آلية تقديم الطلبات لجميع الطلبة تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الالكترونية للصندوق eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب الكترونياً والتأكد من حفظها، ثم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالباً منتظماً في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجاً من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز بنجاح فصلاً دراسياً على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن 65% لطالب البكالوريوس، و60% لطالب الدبلوم أو الطلبة الملتحقين بجامعة القدس المفتوحة أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى، إضافةً إلى أن يسجّل الطالب 12 ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2022-2021 .

يُشار إلى أنه في حال فقدان الطالب اسم المستخدم أو الرقم السري الخاص به، فإنه يتوجب عليه مراجعة دائرة شؤون الطلبة في مؤسسته التعليمية، مع الإشارة إلى أن رسوم طلبة التعليم الموازي تُحسب وفق الرسوم العادية وليس حسب أسعار الدراسة الموازية، وأن نسبة القرض الذي يقدمه الصندوق لا تتجاوز 75%، بما لا يتجاوز قيمة (1000) دينار أردني للفصل الواحد.