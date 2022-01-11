كورونا غزة : حالة وفاة وتسجيل "95" إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 11/1/2022 ، عن تسجيل حالة وفاة و"95" إصابة جديدة بعد اجراء 1323 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبين ان اجمالي تراكمي للمصابين 191125 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1241 حالة

, واجمالي المتعافين 188158 حالة، و اجمالي الوفيات 1726 وفاة

وبشان التطعيمات ، قال ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 552288 شخص