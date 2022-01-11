حماس تحذر الاحتلال من سياسة الإهمال الطبي ضد الأسير ناصر أبو حميد

حذّرت حركة حماس اليوم الثلاثاء 11/1/2022 ، الاحتلال من مغبّة استمرار سياسة الإهمال الطبّي المُمنهج ضد الأسير أبو حميد وكل أسرانا الأحرار ، مؤكدةً أنَّ شعبنا وكل قواه الحيّة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم؛ التي تتطلب تحرّكاً عاجلاً لتصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى، على كلّ المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية.

وشدد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " على الدعم الكامل والمساندة المطلقة للأسير ناصر أبو حميد، وعائلته المجاهدة الصابرة، وكل الأسرى الذي يخوضون معارك الأمعاء الخاوية، ويواصلون تحدّيهم للسجّان الصهيوني.

ودعا كلّ المؤسسات الحقوقية والهيئات الإنسانية الدولية إلى وقفة حقيقية وجادة، تنسجم مع طبيعة ما تعلنه من مبادئ وقوانين إنسانية تجرّم الانتهاكات ضد الأسرى، من أجل فضح جرائم الاحتلال المتصاعدة، والضغط عليه لوقف سياسة الإهمال الطبّي المُمنهج، وكل الانتهاكات والجرائم داخل سجونه، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد، وكلّ الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.