الفصل الدراسي الثاني يبدأ غداً في فلسطين على وقع انتشار "أوميكرون" وتغيير نظام الأرباع

يستعد طلبة مدارس "الاونروا" والحكومة في كافة محافظات الوطن غدًا الأربعاء 11/1/2022، للبدء في الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، وسط استعدادات شاملة لاستقبالهم، وتحذيرات من تفشي المتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في الأراضي الفلسطينية، والدخول في الموجة الخامسة من الوباء ، و خشية من العودة إلى نظام التعليم عن بعد.

بداية الفصل الدراسي الثاني يأتي بعد قرار نهائي في غزة حول انهاء نظام الأرباع ، لأسباب لم تُكشف بعد والاكتفاء بفصلين دراسيين والابقاء على الاجازة بين الربعين فقط، وتأكيد من رام الله ان نظام الأرباع لازال قائماً.

رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث بغزة، فريد أبو عاذرة، أكد أن وكالة الغوث شارفت على الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لاستقبال طلبة المدارس، غدًا الأربعاء، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أبو عاذرة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عدد الطلبة الذين سيتوجهون غدًا إلى المدارس "الأونروا" قرابة 290 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن وكالة الغوث اجتمعت أمس مع وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وقال: "نتطلع لخطة تطعيم الطلبة في المرحلة الإعدادية"، مؤكدًا أن "الاونروا" على تواصل دائم مع وزارة الصحة وفي حال وصول أي تعليمات جديدة سيتم اخذها بعين الإعتبار وسيتم تطبيقها بشكل فوري.

وبشأن التحصيل الدراسي، قال أبو عاذرة: "هناك فجوة بين الطلبة في التحصيل الدراسي بسبب التغيب الكبير في السنوات الماضية بفعل إجراءات مواجهة وباء كورونا".

وأضاف "قامت وكالة الغوث بمساندة الطلبة بالمهارات الأساسية للصفوف الثاني والثالث والرابع، كما ركزت على نقاط الضعف لدى الطلبة في الصف الرابع والاهتمام في تعزيز المهارات الأساسية للمبحثين الرياضيات اللغة العربية"، مؤكدًا أن هذا "يحتاج إلى مزيد من الجهود".

وبشأن توزيع القرطاسية، أفاد أبو عاذرة، بأن "الاونروا" ستوزع قرطاسية على الطلبة بشكل محدود بسبب الأزمة المالية"، مشيرًا إلى أن سيتم التعامل مع الفصل الثاني كوحدة واحدة على فترتين صباحي ومسائي.

تعليم غزة

بدوره، أكد د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، أن الوزارة أنهت الاستعدادات استقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2021-2022 في جميع المدارس.

وبشأن التقويم التربوي، قال مطر: "لم تجر أي تعديلات جوهرية على أسس التقويم التربوي التي أصدرتها الوزارة مطلع العام الدراسي".

وأضاف أن التعديل على مسمى "اختبار نهاية الفترة الدراسية الثالثة" إلى "اختبار نصف الفصل الدراسي” سيكون شكليًا على أن يعقد في إطار حصة دراسية خلال الدوام المدرسي.

وبشأن تعطيل الدراسة، أوضح مطر، أنه "لا يوجد تعطيل للدراسة خلال فترة الامتحانات النصفية وتلتزم المدارس بجدول الحصص والدوام الطبيعي، فيما تكون الإجازة القصيرة في موعدها المحدد بمنتصف الفصل الدراسي "، مؤكدًا أن الوزارة "لم يجر أي تعديل على الأوزان النسبية للتقييمات".

وبيّن أن امتحان نهاية الفصل سيشمل جميع المحتوى التعليمي كما الفصل الدراسي الأول، كما أنه سيتم في نهاية العام الدراسي الحالي إجراء تقييم للتعليمات والإجراءات، وأي تعديلات ستتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبشأن حذف الوزارة أو تخفيف بعض المواد على طلبة الثانوية العامة "توجيهي"، أكد مطر، أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة هذا الأمر وبناء على مخرجات اللجنة ستصدر الوزارة قرارها النهائي بحذف بعض أو تخفيف مواد وأو بقاء المنهج كما هو.

كانت وزارة التربية والتعليم قد قررت، الخميس الماضي، إنهاء نظام الربع الأول والثاني في الفصل الدراسي وعودة العمل بالنظام القديم (امتحان نصف الفصل الدراسي).

وأوضحت الوزارة خلال بيان لها، أن الامتحان النهائي لطلبة المدارس الحكومية سيعقد 21/5/2022 في كل المحتوى الذي تم تدريسه في الفصل الدراسي الثاني والعطلة الصيفية تبدأ بتاريخ 4/6/2022.