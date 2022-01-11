بالصور القوى الوطنية بغزة تطالب بوقفة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد  

أكدت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء 11/1/2022 ، خلال وقفة تضامنية مع الاسير ناصر ابو حميد ، ان أسرانا البواسل يقاتلون من أجل الحرية وهم العنوان الأبرز لقضيتنا ، موضحةً ان الأسير ناصر أبو حميد يحتاج لوقفة دولية جادة لإنقاذه.

وقالت لجنة الاسرى خلال وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الاحمر بغزة " جئنا اليوم لنسأل المؤسسات الحقوقية والدولية كيف تتخاذل عن نصرة أسير أصيب في السرطان ويعاني الأمرين في السجون الصهيونية" .

وتابعت "لا حراك ملموس حتى اللحظة لإنقاذ الأسير ناصر أبو حميد ، داعيةً المؤسسات الحقوقية والدولية والإعلامية وكل أبناء الشعب للتضامن والعمل على نصرة قضية الأسير أبو حميد.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات تضامنية والاشتباك مع الاحتلال في نقاط التماس لنصرة الأسرى وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

























