أبو يوسف يعلق على قرار الحكومة الهولندية بوقف التمويل عن "العمل الزراعي"

علق رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي في الضفة المحتلة فؤاد أبو سيف، اليوم الاثنين، على قرار الحكومة الهولندية، الأخير، الرامي إلى وقفت التمويل المالي عن لجان العمل الزراعي.

وأكد أبو سيف، أن قرار الحكومة الهولندية سيلحق الضرر بنحو 20 ألف أسرة فلسطينية تعيش في المناطق المصنفة "ج".

وقال رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي: إن "الهولنديين ممول أساسي لهم، ويدعمون الاتحاد كل ثلاث سنوات بمبلغ 10 ملايين دولار، منذ عام 2013 وحتى قرار وقف التمويل (يوم 5 يناير)، وهو حوالي نصف التمويل الذي يصل للاتحاد".

وأضاف أن قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل الاتحاد هو "سياسي بامتياز"، وخضع للابتزاز الإسرائيلي.

وأطلق أبو يوسف، نداءً لكل الممولين والمساندين للقضية الفلسطينية وتحديداً المتفهمين لاحتياجات الناس في المناطق ج، أن يكونوا مستعدين للتمويل وتحدي هذه القرارات".

وأشار إلى أن الاتحاد لا يعمل إلا في مناطق "ج" وبشكل خاص القريبة من المستوطنات، من استصلاح الأراضي، وزراعة الأشجار المثمرة، وإقامة مشاريع اقتصادية زراعية، وتأهيل مراكز شبابية ومجتمعية، وتأهيل شبكات ري المياه، وشق طرق زراعية، وتوزيع الأغنام وتحسين سلالات الثروة الحيوانية.

وأوقفت الحكومة الهولندية، في وقت سابق، تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، وكانت تقدم دعما للجان الزراعي منذ عام 2010، بقيمة 10 ملايين دولار، سنويا، وهو ما يوازي 45% من ميزانيتها.