بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون على موقع يلا شوت الرياضي HD اليوم الثلاثاء 11-1-2022

بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون على موقع يلا شوت الرياضي اليوم الثلاثاء الموافق 11-01-2022 ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية ، حيث يستعد كلا المنتخبين الافريقية إلى خوض هذه المباراة الهامة ويطمح كلاهما إلى تحقيق الانتصار والفوز الكبير ، لدى سيقدم المنتخبين أروع المهارات الكروية في هذه المباراة المقامة على ملعب جابوما الافريقي ، بالإضافة إلى ذلك وضع فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة وتردد القنوات الناقلة .

واهتم فريق الموقع بوضع رابط بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون اليوم ، حيث سيتمكن كافة المواطنين في الجزائر وباقي الدول العربية والافريقية من متابعة المباراة كاملة وبجودة hd ، وهو على النحو التالي:-

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا 2022

تقام مباراة الجزائر وسيراليون على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، مساء الثلاثاء 11 يناير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وسيراليون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا 2022

تُبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة الجزائر وسيراليون على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2022

الجزائر

كوت ديفوار

غينيا الاستوائية

سيراليون

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تشكيلة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2022

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم تشكيلة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2022 في الهجوم: فريد بولاية (متز الفرنسي)، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي (لاعب حر)، سعيد بن رحمة وست هام الإنكليزي)، آدم وناس (نابولي الإيطالي)، محمد الأمين عمورة (لوغانو السويسري)، ياسين إبراهيمي.

وفي خط الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، آدم زرقان (شارلوروي البلجيكي)، رامز زروقي (توينتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، حارس بلقبلة (بريست الفرنسي)، سفيان بن دبكة (الفتح السعودي).

وفي خط الدفاع: رامي بن سبعيني، جمال بن العمري (قطر القطري)، يوسف عطال (نيس الفرنسي)، رضا حلايمية (بيرتشوت فيلريك البلجيكي)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، عبد القادر بدران (الترجي التونسي)، مهدي تاهرات، محمد أمين توقاي (الترجي التونسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، إلياس شتي (الترجي التونسي).

وفي حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيدجا (متز الفرنسي)، مصطفى زغبة (ضمك السعودي).