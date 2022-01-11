سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 11/1/2022-ارتفاع طفيف

تشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 11/1/2022 في السوق المحلية الاردنية ، ارتفاعا بلغت قيمته 20 قرشا للغرام الواحد من المعدن الأصفر، بعد استقرار استمر لخمسة أيام.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط 37 دينارا، والشراء بقيمة 35.5 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 43.3 دينارا، والشراء إلى 40.9 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 33.1 دينارا، والشراء إلى 30.1 دينارا.

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر كانون الأول/ديسمبر، هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.778 في المئة، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808 في المئة.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ عقود إلى 5.4 في المئة في كانون الأول/ديسمبر، من 4.9 في المئة في الشهر السابق.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 22.55 دولارا للأونصة، وصعد سعر البلاتين بنسبة 1 في المئة إلى 949.28 دولارا للأونصة، كما زاد البلاديوم بنسبة 0.5 في المئة إلى 1921.74 دولارا.