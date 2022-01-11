وفد الجهاد يزور عوائل الشهداء والأسرى في طوباس

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في بلدة طمون بمدينة طوباس أمس ، عدد من عوائل الشهداء والأسرى.

الوفد زار ذوي الشهيد صدام بني عودة (26 عامآ)، الذي قضى نحبه شهيدآ، إثر اشتباك مع قوات الاحتلال في 16/11/2021 في طوباس.

وزار الوفد عائلة الأسير المجاهد رايق بشارات (45 عاماً)، وهو جريح بترت يداه واستشهدت زوجته أثناء إعداده لمهمة جهادية، وأحد أبطال معركة الإضراب عن الطعام، حيث استمر في إضرابه (53 يوماً) حتى انتزاع حقه، بإنهاء اعتقاله الإداري، ومن المقرر الإفراج عنه في 20/1/2022، وكان قد أمضى ما يقارب 8 سنوات في سجون الاحتلال.

كما زار الوفد، عائلة الأسير المجاهد مراد بني عودة (44 عامآ)، والذي تعرض للاعتقال على يد قوات الاحتلال في تموز 2021م، وأمضى سابقآ ما يقارب 5 سنوات على فترات.

من جانبهم، رحب أهالي الشهداء الأبرار والأسرى الأحرار، بهذه اللفتة الكريمة، شاكرين وفد الحركة على جهودهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وأكد الوفد، أن هذه الزيارات تأتي تخليدآ لذكرى الشهداء وإحياء ذكراهم المباركة، وإسنادآ ودعمآ لعوائل الأسرى في ظل الاعتداءات الصهيونية بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.