حالة الطقس: الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار

فلسطين اليوم- رام الله

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية والوسطى خاصة في ساعات المساء، وكما يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح دون معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو غداً الخميس غائماً جزئياً وبارداً، وتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وكما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، البحر متوسط ارتفاع الموج.

وذكرت أن يوم الجمعة المقبل يبقى الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، البحر متوسط ارتفاع الموج.