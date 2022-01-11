منخفض جوي ماطر يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر لأيام

أفاد الراصد الجوي أنس حموري، اليوم الثلاثاء، بأن منخفض جوي بفعالية ماطرة جيدة يؤثر على فلسطين اعتباراً من مساء الخميس المقبل.

وأوضح حموري، أن هذا المنخفض الجوي الذي يتخلله سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية يستمر أيام عدة.

من جانبه، قال الراصد الجوي داوود الطروة: إن "الأراضي الفلسطينية على موعد من منخفضين جويين نهاية الاسبوع الجاري ، ليشمل كافة المناطق الفلسطينية ".

وأضاف الطروة، خلال تصريحات ـلـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": أن المنخفض الجوي الأول سيبدأ في ساعات الليل من يوم الخميس ، حيث يبدأ من المناطق الشمالية والساحلية ويمتد في باقي المناطق، وتستمر فرصة الهطول المطري حتى يوم السبت القادم مع انخفاض كبير على درجات الحرارة وتساقط البرد في بعض الأحيان .

وأشار الراصد الجوي، إلى أن المنخفض الجوي الثاني يبدأ يوم الأحد إذ ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتتساقط الأمطار على كافة المناطق .

وحول سبب تأخر المنخفض الجوي السابق، وتأخر الهطول المطري، أوضح الطروة، أن الكتلة البادرة التي كانت متوقعة شمال شرق أوروبا قد تأخرت من الغرب الي الشرق ، معرباً عن أمله أن تعوض الأمطار القادمة الجفاف المتواجد حالياً .

وبشأن حالة الطقس خلال اليومين القادمين ، بين أن درجات الحرارة ستشهد اليوم وغدًا ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، وستكون هناك برودة في الطقس مساء اليوم .