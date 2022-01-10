سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء "الليرة السورية"

سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء، تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم، لدى سوق النقد غير الرسمية، وسط هدوء الطلب.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى هذه السوق 3570 ليرة للشراء، و3605 ليرات للبيع.

وحددت الحكومة السورية أولويات عمل الوزارات لعام 2022 بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية.

كما شملت الأولويات، إنجاز الخريطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.

وشملت العناوين الرئيسية التي سيتم العمل على تنفيذها تقديم كل ما يلزم لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن والتشدد بضبط الأسواق ووضع نظام الفوترة بالاستخدام الفعلي والاستمرار بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا إلى مستوى 4052 ليرة للشراء، و4097 ليرة للبيع.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني في سوريا اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4842 ليرة للشراء، و4899 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وانخفض سعر شراء الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) اليوم، ليسجل 949 ليرة للشراء و961 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء)، 969 ليرة للشراء و982 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 11790 ليرة للشراء، و11931 ليرة للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات في سوريا مارس/آذار 2011 .