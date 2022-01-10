طالع أسعار الدولار و العملات الأجنبية في ليبيا اليوم الثلاثاء 11-1-2022

تباينت اسعار صرف الدولار الامريكي و العملات الاجنبية الاخرى في ليبيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا في التعاملات الصباحية.