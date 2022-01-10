سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022

شهد سعر صرف الدولار استقرارا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022، في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية وفقا لموقع البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 17.78 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر شراء اليورو عند نحو 17.65 جنيه، بينما ارتفع سعر بيع اليورو إلى 17.88 جنيه.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر) استقر سعر شراء اليورو 17.65 جنيه، بينما ارتفع سعر بيع اليورو إلى 17.88 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) صعد سعر اليورو إلى 17.68 جنيه للشراء، و17.90 جنيه.

كما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.27 جنيه للشراء، و21.41 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

استقر متوسط سعر الريال السعودي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

فيما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 51.77 جنيه للشراء، و52.11 جنيه سعر الدولار اليوم في مصر .