بالفيديو: زوجة وائل الإبراشي تكشف تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى

كشفت زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي عن تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى، بعد اصابته بفيروس كورونا .
وقالت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيا، وليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.
وتابعت: "وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان اصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى".
أول ظهور لـ زوجة وائل الإبراشي: اتعرض لخطأ طبي.. وكان محجوز في المستشفى من العيد ورافض حد يزوره
أول ظهور لـ زوجة وائل الإبراشي: اتعرض لخطأ طبي.. وكان محجوز في المستشفى من العيد ورافض حد يزورهPosted by ElWatan News\جريدة الوطن on Monday, January 10, 2022