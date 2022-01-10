طالع أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 22 يناير 2022

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الأسواق الجزائرية اليوم الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022، تزامناً مع صعود المعدن النفيس عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في الجزائر اليوم الثلاثاء، 8073 دينارا (57.74 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر 6055 دينارا (43.31 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4709 دنانير (33.68 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4037 دينارا (28.87 دولار).

سعر الذهب عيار 21 في الجزائر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم الثلاثاء ليسجل نحو 7064 دينارا (50.53 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر اليوم نحو 251.082 ألف دينار (1796 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب في الجزائر اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 56.515 ألف دينار (404.21 دولار).