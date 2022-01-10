سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء "الجنيه السوداني"

سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء، استقر سعر الدولار في السودان اليوم لدى بنك السودان المركزي، وتعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة 454 جنيها، ولدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

وفي هذه المقالة سيرفق لكم فريق "فلسطين اليوم" اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني لليوم الثلاثاء، وخاصة سعر صرف الدولار الامريكي.

سعر الدولار في السودان اليوم

وبلغ سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة 454 جنيها، ولدى بنك السودان المركزي 436.27 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار سوق الصرف في السودان رغم التوترات السياسية التي تشهدها البلاد، فقد أعلنت لجنة أطباء السودان، الأحد، مقتل ثاني متظاهر جراء إصابته برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الذين قتلوا منذ قرارات الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 62 شهيدا.

وشهدت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات السودانية مظاهرات حاشدة تطالب بالحكم المدني الديمقراطي.

سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء

وتباينت آراء الخبراء بشأن استقرار سعر الصرف سواء للدولار أو بعض العملات، فبعضهم يرى أن ذلك نتاج لحالة الركود وتوقف عمليات الاستيراد، ما قلل الطلب على العملات الحرة، فيما يعتقد آخرون أن هذا الثبات يعكس مؤشراً للتعافي الاقتصادي ونجاحا للسياسات التي تبنتها الحكومة الانتقالية.

في المقابل، قالت وكالة الأنباء السودانية إن سلطة تنظيم أسواق المال منحت الموافقة على خمسة صناديق استثمارية بإجمالي رأسمال يبلغ 75 مليار جنيه سوداني (171.91 مليون دولار).

وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني عند 436.27990 جنيه.

وأشارت إحصاءات حديثة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد السوداني، حيث انخفض معدل التضخم، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بـ350.84% خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق له، كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 41% خلال العام الماضي.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، إلى 494.52 جنيه للشراء، و498.23 جنيه للبيع، بينما استقر لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 550 جنيها.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى 592.69 جنيه للشراء، و597.14 جنيه للبيع، بينما بقي لدى السوق السوداء عند 635 جنيها .

سعر الريال والدرهم والدينار

وصعد الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى مستوى 116.26 جنيه للشراء، و117.14 جنيه للبيع، بينما لم يتغير سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 120 جنيها.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك إلى 118.81 جنيه للشراء، و119.70 جنيه للبيع ، وفي السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) استقر عند 122 جنيها.

وسجلت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي سعر الدينار الكويتي عند 1438.40 جنيه للشراء، و1449.19 جنيه للبيع.