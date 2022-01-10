رابط بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا، من المقرر أقامة أن يخوص المنتخب الجزائر يوم غداً الثلاثاء وسيراليون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر، وعليه ستكون عمليات البحث علي رابط مشاهدة المباراة بشكل كبير وموسع لدي الجهمور العربي والجزائري خاصة.

وحرصا من فريق "فلسطين اليوم" فقد خصص لكم هذه المقالة لنشر رابط مشاهدة مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا وكذلك القنوات الناقلة للمباراة وموعد اقامتها بالتحديد.

رابط بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون ثان وحتى 6 فبراير/ شباط 2022، وتضم 24 منتخبا مقسمين لـ6 مجموعات.

ويلعب منتخبا الجزائر وسيراليون في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2022".

رابط بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

تقام مباراة الجزائر وسيراليون على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، مساء الثلاثاء 11 يناير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وسيراليون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

رابط بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا 2022

تُبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة الجزائر وسيراليون على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".





رابط بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2022

الجزائر

كوت ديفوار

غينيا الاستوائية

سيراليون