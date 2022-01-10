رابط و خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2022 بعد التحديث

أتاحت وزارة القوي العاملة المصرية رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2022، حتى يتمكن المواطنين من التسجيل بها، والحصول على تلك المنحة، حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم، ومواصلة حياتهم اليومية دون أي ضرر، بسبب توقف حركة العمالة.

و وضعت الحكومة المصرية عدد من الضوابط والشروط لهذه المنحة، وأتاحتها فقط لفئات معينة لها الحق في التسجيل، وهم الأكثر تضرر من الإجراءات التي تتخذها الدولة من حظر أو أغلاق للمحال، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

رابط تسجيل العمالة غير المنتظمة 2022

تتيح وزارة القوي العاملة الرابط الاتي للتسجيل من هنا

خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

الدخول إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة من الرابط السابق.

الضغط على التسجيل في الموقع.

قم بكتابة الرقم القومي صحيحاً.

كتابة رقم الهاتف.

تحديد النوع ذكر / أنثى.

كتابة الحالة الاجتماعية متزوج / أعزب.

كتابة تاريخ الميلاد كما هو مثبت في البطاقة الشخصية.

اختيار المحافظة التابع لها المستفيد.

كتابة المؤهل الدراسي إن وجد.

وضع موقفك من العمل في ظل الظروف الحالية.

كتابة جهة العمل إن وجدت.

يتم الضغط على كلمة إرسال، وبهذا يكون قد تم التسجيل.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من العمالة غير المنتظمة

الذهاب إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة.

الانتظار لحين ظهور صفحة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة.

كتابة الرقم القومي الخاص بك في المربع الظاهر.

أضغط على كلمة إرسال.

الانتظار لحين ظهور الصفحة التالية التي يوجد بها خيار البحث.

الضغط على كلمة بحث الظاهرة أمامك عقب كتابة رقمك القومي للاستعلام.

الانتظار قليلاً لحين ظهور رسالة الاستحقاق، والتي تفيد بمدى أحقيتك للعمالة أو عدم استحقاقك، أو ظهور رسالة تفيد بأنه جاري الاستعلام.

تحديث العمالة الغير المنتظمة

الدخول للموقع الرسمي لتحديث بيانات العمالة الغير المنتظمة.

الضغط على خدمات المواطنين.

اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

إدخال الرقم القومي.

الضغط على استعلام.

من هم المستفيدون من منحة العمالة الغير منتظمة.

يتم صرف مبلغ ٥٠٠ جنيه لكل متقدم، وتم صرف حوالي ست دفعات إلى الآن، وتم تحديد المستحقين للمنحة وهم:

مالكو العقارات، وهي التي تم بنائها، والذين يقل نصيبهم من الدخل السنوي مقارنة بفئات الحد الأدنى.

عمال التراحيل، هم صغار الشخصيات الذين يقومون بالعمل لحساب أنفسهم، مثل الباعة الجائلين ومن يقومون بتوزيع الصحف، وأيضا ماسحي الأحذية الذين يمارسون مهنتهم تلك في واحد من زوايا الشوارع أو الأرصفة، ومن يقومون بمسح العربات على طول الطريق، وآخرين ممن يقومون بامتهان مثل تلك المهن وأيضا الحرفيين.

العاملين في المنازل، من يقومون بالخدمة في البيوت، سواء كانوا تابعين إلى مؤسسة عمال وخدم في البيوت أو كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم في خدمة البيوت، هؤلاء من أولى المستحقين للحصول على العمالة الغير منتظمة.

فئة محفظي وقراء القرآن الكريم، من بين الأصناف التي شملها قانون المعاشات، وصارت مستحقة لصرف العمالة، وهم بشكل مفصل من يقومون بخدمة تحفيظ القرآن، والمرتلون سواء نظير مادي أو بلا، أيضا يدخل من بينهم خدام الكنائس، أي من يعملون في الكنيسة ويخدمون فيها.

العاملون في الزراعة بشكل مؤقت، من يعملون في الزراعة المؤقتة أو من يعملون في إطار واحد من مشاريع تربية المواشي، أو من يعملون في الدواجن أو حتى من يقومون بالعمل في المناحل، فهم من الأنماط المقرر دفع العمالة لها وفق القانون.

فئة الحائزين على الأراضي الزراعية، من تقل الحيازة المخصصة بهم من الأراضي الزراعية عن فدان ما إذا كان هؤلاء الأفراد ملاك للأراضي أم كانوا مستأجرين لتلك الأراضي.

مالكو الأراضي الزراعية من فئة غير الحائزين للأراضي، هم الفئة التي تقل حيازتهم للأرض عن الفدان.