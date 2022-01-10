بالصور بلغ 3.14 شيكل.. ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار

طرأ ارتفاع طفيف و مفاجئ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين.

و وفقاً لأحد الصيارفة، فقد ارتفع سعر صرف الدولار نحو 3 شواقل، حيث بلغ وفقاً لسعر الشاشة 3.14 شيكل.

كانت نقابة الصرافين في غزة ، توقعت أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل ارتفاعا في المرحلة القريبة القادمة.

وقال غازي بسيسو عضو نقابة الصرافين بغزة: إنه “خلال المرحلة القادمة القريبة، سيكون هناك تعافي لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل”.

وبين بسيسو أن سعر صرف الدولار سيرتفع بحسب التوقعات لأكثر من 3.20 شيكل.

ونصح بسيسو بتحويل عملة الشيكل للدولار، مضيفا: “مؤشرات صعوده ستكون أكثر فرصة من هبوطه”.



