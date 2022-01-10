قوات الاحتلال تفرج عن طلبة جامعة بيرزيت

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، عن طلبة جامعة بيرزيت الذين اعتقلتهم، ظهر اليوم خلال الوقفة الاعتصامية للحركة الطلابية أمام مبني الجامعة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الطالبين بجامعة بيرزيت وليد حرازنة وعبد الحافظ الشرباتي بعد أن اختطفتهم قوة خاصة صهيونية اليوم من أمام الحرم الجامعي.

وكان قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت ظهر اليوم، وقفة اعتصاميه للحركة الطلابية ضد سياسة الإدارة الجديدة للجامعة أمام مبني جامعة بيرزيت، واعتقلت عدداً من الطلبة وفيما اصابت اخرين أثر اطلاق النار خلال عملية الاقتحام.