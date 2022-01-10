القنوات الناقلة لكلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة، تقام في يوم 12 يناير 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض مباراة برشلونة مع ريال مدريد في أطار منافسة بطولة السوبر الإسباني والذي يخاض بثلاثة مباريات يحتكم فيها الفريقين في حال التعادل إلى أشواط إضافية ثم ضربات جزاء في المباراة النهائية.

وتسلط لكم "فلسطين اليوم" ، هذه المقالة للحديث عن القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو السوبر الاسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ومعلق المباراة وموعد المباراة.

موعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2022

مباريات السوبر الإسباني

مباراة برشلونة مع ريال مدريد: تقام في يوم 12 يناير 2022، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو: تقام في يوم 13 يناير 2022 على ملعب الملك فهد الدولي.

المباراة النهائية تقام في يوم 16 يناير 2022، بين الفائز من المباراة الأولى والفائز من المباراة الثانية.

واحتل ريال مدريد الإسباني وصافة الدولي الإسباني الدرجة الأولى "الليغا" في الموسم الماضي، فيما احتل برشلونة المركز الثالث، أما أتلتيكو مدريد فقد فاز باللقب.

ويسعى فريق ريال مدريد بالفوز بكأس الدوري الإسباني الموسم الجاري، وخاصة أنه يبتعد بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويبتعد 15 نقطة عن منافسه التقليدي برشلونة.

القنوات الناقلة لكلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة





معلق المباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يتولى المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، التعليق على تلك المباراة المهمة، كونه يحظى بشعبية كروية على صعيد متابعين كرة القدم في مختلف الدول العربية.

ومن المقرر أن تقام أولى مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني 2022 على الأراضي السعودية، في تاريخ 12/يناير/ 2022، بين ريال مدريد ومنافسه التقليدي برشلونة.

ونجحت قنوات SSC السعودية في الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني 2021، وتنقلها حصريًا عبر قنواتها بتقنية HD.

القنوات الناقلة لكلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة

القنوات الناقلة لكلاسيكو السوبر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

نجحت قنوات SSC السعودية في الحصول على حقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني 2021، وتنقلها حصريًا عبر قنواتها بتقنية HD.

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.