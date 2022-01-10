"أولمرت": "إسرائيل" لا تملك القدرة على تدمير المفاعل النووي الإيراني

كذب رئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت، تصريحات قادة جيش الاحتلال والحكومة بقدرة "إسرائيل" على مهاجمة الملف النووي الإيراني وتدميره.

وقال أولمرت وفق تصريحات للقناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، إن "إسرائيل" لا تملك القدرة على تدمير المفاعل النووي الإيراني وإن القول بأننا نستطيع مهاجمة إيران هو تفاخر غير ضروري".

وأضاف " لذلك يجب أن نترقب أن تتوصل القوى العظمى إلى اتفاق نووي جديد مع إيران يلبي رغبة "إسرائيل".

وكان " نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية"، قد هدد بمهاجمة الملف النووي الإيراني قبيل مثوله أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "الإسرائيلي" لإجراء مناقشة أمنية سرية لم يفصح عنها، قائلاً :" إسرائيل ليست طرفًا في أي اتفاق نووي مع إيران ولن تلتزم به وستحتفظ بحرية التصرف و سنتحرك باتجاه البناء الهجومي المتواصل وليس مجرد الدفاع المستمر حتى ذلك بالنسبة لإيران".