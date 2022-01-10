وفد الجهاد يشارك في وقفة للأسرى المرضى في بيت لحم

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في الوقفة التضامنية أمام الصليب الأحمر في بيت لحم اليوم الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المرضى وخاصة الأسير ناصر أبو حميد.

وأفادت الناشطة في شؤون الأسرى، المحررة أمل طقاطقة، أن الأسير المريض ناصر أبو حميد، المحكوم بالمؤبد عدة مرات، وهو واحد من بين ست مئة أسير مريض داخل سجون الاحتلال.

وأكدت أن الأسير أبو حميد يعاني من أوضاع حرجة نتيجة ورم سرطاني على الرئتين، حيث تم استئصال الورم، وقبل تماثله للشفاء قامت ما تسمى مصلحة السجون بإعادته للسجن، وهذا استهتار واضح بصحة أسرانا.

وأضافت أنه بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة بالعلاج ارتقى عدد من أبناء الحركة الأسيرة شهداء، واليوم تدهورت الحالة الصحية لأبو حميد وحالياً يقبع بـ "مشفى برزلاي العبرية".

وطالبت طقاطقة، أبناء الشعب الفلسطيني بتكثيف الوقفات التضامنية مع الأسرى من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم، لأننا لا نريدهم شهداء.