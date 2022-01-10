تعرف على حالة الجو في البلاد خلال الأيام الأربعة القادمة

توقعت الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً الثلاثاء، حيث يكون الجو مشمساً الى غائم جزئيا نهاراً ويسود جو بارد نسبي . ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة وكذلك الحال مع ساعات الفجر والصباح الباكر. ويصبح الجو بارداً جداً ليلاً وفجراً. الرياح تكون شرقية الاتجاه وخفيفة الى معتدلة السرعة.

و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء، لتصبح أعلى من المعدل السنوي بقليل ، وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة ومن النوع قليل الرطوبة، و مع ساعات الليل يعود الجو بارداً، الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل، وتغطي السماء كميات من السحب ويكون الجو غائماً جزئياً، و مع ساعات المساء تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من المطر في بعض المناطق مع جو بارد، و تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

و يكون الجو غائم و ماطر في يوم الجمعة، و يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتكون الفرصة مهيأة أحياناً لزخات من الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد بمشيئة الله تعالى، نتيجة تأثر البلاد بحالة من الاضطرابات الجوية، ويسود جو بارد خاصة في المناطق الجبلية، و تكون الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. والله تعالى اعلى واعلم.