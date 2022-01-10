ناشط مقدسي: ساعة الانفجار في وجه الاحتلال في القدس مسألة وقت

أكد عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية في القدس المحتلة محمد أبو الحمص، أن ساعة الانفجار في القدس في وجه الاحتلال مسألة وقت في ظل تزايد الاعتداءات والاقتحامات الصهيونية لأحياء المدينة.

وقال أبو الحمص خلال حديث لـ" إذاعة صوت القدس"، إن " ما يجري في القدس عمليات استفزاز من قبل الاحتلال بهدف تهويد وافراغ الأحياء المحيطة بالأقصى"، مؤكداً أن جرافات الاحتلال قامت اليوم بتجريف أرض ومعرش في بلدة العيسوية لحارس الأقصى المعتقل فادي عليان كانتقام منه.

وأضاف " كثير من الهجمات يشنها الاحتلال في القدس ويعتدي على المنشآت والبيوت والأراضي سواء بالهدم أو المصادرة"، مبيناً أن بلدية الاحتلال تصادر ممتلكات المواطنين تحت مسمى مشاريع للمنفعة العامة.

ودعا عضو لجنة المتابعة لمواجهة سياسة الاحتلال وبلدية الاحتلال في القدس بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية حتى وقف تلك الانتهاكات.