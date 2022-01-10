الأوقاف بغزة تشرع في إعمار مبني وقفية بمساحة (2400) متر مربع

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الاثنين، أنها شرعت بإعمار مبنى وقفية (فلسطين) بمنطقة الساحة وسط قطاع غزة على مساحة (2400) متر مربع, بتكلفة (1,774,600$).

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، أن مبنى الوقفية جاء بتمويل كريم من مسلم كير ماليزيا, وذلك من خلال تسليم الموقع لشركة جولدن ستبس للتجارة العامة والمقاولات, المنفذة للمشروع.

وقال وكيل الوزارة، الأغا، إن "تنفيذ هذا المشروع سيساهم في خدمة الحركة التجارية بمنطقة الساحة التي تمتاز بالحيوية".

وأضاف: أن ريع هذا المبنى سيعود على الأسر الفقيرة وطلبة العلم الشرعي والتحفيظ والدعاة وغيرها من أوجه البر المختلفة.

وأشار وكيل الأوقاف، الأغا، إلى أن الأوقاف تسعى دوماً من خلال مشاريعها الى النهوض بالمجتمع ودعمه ثقافياً واجتماعياً وفكرياً, والنهوض به, الى جانب المساهمة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والفئات الاجتماعية المحتاجة في القطاع.