صلاح : لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية

أعلن محمد صلاح قائد منتخب مصر أنهم ليسوا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021)، ولكنهم سيبذلون قصارى جهدهم للعودة به إلى بلادهم.

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي، قبل انطلاق أولى مباريات الفراعنة غدا -الثلاثاء- ضد نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة: أنا لاعب ضمن 11 لاعبا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بمباراة الغد وبالبطولة.

وأكد اللاعب المصري على ضرورة العمل بكل جدية حتى الرقي لمستوى التطلعات، ويجب اللعب بصورة جماعية للفوز بكل المباريات.

وتابع محمد صلاح قائد منتخب مصر: "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس الأمم الإفريقية، ألعب مع منتخب مصر منذ 10 سنوات وأتمنى تتويج مسيرتي الدولية ببطولة".