بالفيديو كم جمع أبو فلة في حملة أجمل شتاء في العالم اليوم الاثنين 10 يناير 2022

كم جمع أبو فلة في حملة أجمل شتاء في العالم اليوم الاثنين 10 يناير 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تفاصيل الحملة التي شرع بها الناشط العربي ابو فلة لمساعدة اللاجئين لليوم الرابع على التوالي، حيث يواصل الناشط العربي أبو فلة، حملة أجمل شتاء في العالم، والتي أطلقها لجمع شرة ملايين دولار أمريكي لـ100 ألف عائلة لاجئة، أي أكثر من 300 ألف شخص، يعانون ظروفًا صعبة في الشتاء، وستوفّر الحملة المواد ومستلزمات التدفئة خلال الفصل.

وشارفت حملة أجمل شتاء للوصول إلى مبلغ 2 مليون دولار في اليوم الرابع على التوالي، بعد إعلان ابو فلة أنه سيحبس نفسه في غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، ولن يغادرها حتى اكتمال المبلغ لـ 10 مليون دولار.

ونشر ابو فلة الجمعة الماضية، عبر قناته في يوتيوب تفاصيل الحملة الجديدة التي تأتي بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وكان أبو فلة جمع، بالتعاون مع "UNHCR"، أكثر من مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين في الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء، في بث مباشر أطلقه على قناته الشخصية في يوتيوب لمدة نحو 28 ساعة.

وأعلن أبو فلة، في 28 من تشرين الثاني 2021، بمناسبة وصول متابعي قناته إلى 20 مليون متابع، إطلاق حملته “دفي قلوبهم” لدعم نحو 5715 عائلة لاجئة (17 ألف شخص) عبر قناته في يوتيوب.