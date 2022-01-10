الاعلام العبري: نتنياهو وأولمرت يرفضان اتفاق تسوية في دعوى تشهير بينهما

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، إن "رئيسا الوزراء السابقين للحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو وإيهود أولمرت، رفضا، اتفاق تسوية في دعوى التشهير التي رفعتها عائلة نتنياهو ضد أولمرت أمام القضاء".

وأوضح موقع "والا" العبري"، أن زعيم المعارضة نتنياهو يطالب بتعويض يبلغ 837 ألف شيقل في الدعوى التي تدور حول تصريحات أدلى بها أولمرت في مقابلتين مع وسائل إعلام عبرية العام الماضي، كان قد قال فيهما إن "نتنياهو وزوجته وابنهما الأكبر مختلون عقليا".

ووصف نتنياهو، في كلمة له أمام المحكمة، هذه التصريحات بـ"الأكاذيب وقبيحة وفجة" وأنها افتراء على أسرته.