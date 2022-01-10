انخفاض في عملة "البتكوين" اليوم الاثنين 10-1-2022

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الإثنين، أن سعر العملة المشفرة "بيتكوين" نزل خلال تداولات اليوم، تحت عتبة الـ40 ألف دولار لأول مرة منذ شهر سبتمبر المنصرم، وقد تراجعت العملة الرقمية بنسبة 5.10 بالمئة، لتصل إلى 39739.60 دولارا.

وأوضح الإعلام الدولي، أن نزول سعر ع "البيتكوين" يؤثر في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.

الجدير بالذكر، أن هذا الانخفاض يأتي وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والأحداث الأخيرة في كازاخستان، ثاني أكبر مركز لتعدين "بتكوين" في العالم.