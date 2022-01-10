القسام يكشف عن "الدولفين الجاسوس" أحدث أسلحة التجسس "الإسرائيلية"

تعمل دولة الاحتلال على منظومة أمنية إلكترونية كبيرة في مراقبة قطاع غزة، مستخدمة فيها العديد من الوسائل الحديثة، وكان أخرها ما كشفت عنه كتائب القسام "الدولفين الجاسوس".

وكشفت كتائب القسام، اليوم الإثنين، عن استخدام أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي لـ "دولفين" بهدف إلى ملاحقة عناصرها من الكوماندوز البحري للكتائب قبالة سواحل قطاع غزة.

وقال متحدث عسكري من الكوماندوز البحري للقسام خلال فيديو حمل اسم "صقور الساحل"، إن عناصر الكتائب نجحت في اكتشاف أول دولفين استخدمه الاحتلال في مطاردة عناصر البحرية داخل أعماق البحر، مشيرًا إلى أنه تم استخراج أجهزة كانت مثبتة على الدولفين أعدت للاستخدام في اغتيال عناصر البحرية من أبناء كتائب القسام.

ولم يذكر المتحدث في الفيديو توقيت ومكان الكشف عن هذه العملية، فيما نشر خلال الفيديو بعض الأجهزة المستخدمة من قبل الدولفين لعملية الاستهداف.

وكشفت المقاومة عام 2015 أن عناصر من الضفادع البشرية التابعة لكتائب القسام أحبطت عملية خاصة لقوات البحرية "الإسرائيلية" قبالة سواحل غزة منذ أيام قليلة من ذاك اليوم.

وأوضحت أنه تم الكشف عن تحركات غريبة لـ"دولفين" قبالة المنطقة الساحلية المجاورة لميناء غزة قبل أن تقوم مجموعة من أعضاء الكوماندوز البحري للقسام بمتابعته حيث ظهر عليه جهاز مثبت لمتابعة أي حركة تحت الماء ومراقبتها.

وأشارت إلى أن مختصين من كتائب القسام وصلوا للمكان بعد نجاح أفراد الضفادع البشرية بالسيطرة على الدولفين وتم إخراجه إلى الشواطئ ليتسنى لهم فحصه حيث ظهر عليه جهاز يمكن التحكم به عن بعد وكاميرا تبث ما يمكن أن يلتقطه الدولفين.

ووفق مصادر المقاومة، فإن الجهاز الذي وجد بمقدوره إطلاق أسياخ وسهام صغيرة كان يحملها تستطيع قتل أي إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على الأقل.

ولفتت أن سلاح البحرية التابع للاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى استهداف عناصر الكوماندوز البحري للقسام خلال التدريبات أو مراقبة تحركاتهم في البحر.