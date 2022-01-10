"التجمع الإعلامي" يختتم دورة تدريبية في صناعة المحتوى الرقمي والكتابة الصحفية

اختتم التجمع الإعلامي الفلسطيني في المنطقة الوسطى بالشراكة مع لجنة الحركيين في الاإتحاد الإسلامي دورة تدريبية متخصصة في مهارات صناعة المحتوى الرقمي، والكتابة الصحفية للمواقع الإلكترونية.

واستهدفت الدورة 35 متدربة من الصحفيات وخريجات الإعلام بالمحافظة الوسطى، بهدف صقل مهاراتهنَّ، وتطوير أدائهنَ في مجال الكتابة الصحفية، إلى جانب تدريبهنَّ على فن التصوير عبر الهاتف المحمول.

وقال مسؤول دائرة التدريب في التجمع الإعلامي الصحفي محمد السيقلي إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي يطلقها التجمع الإعلامي خلال العام الجديد 2022 في إطار خطته التي تشمل عشرات الدورات وعدد من الدبلومات المتخصصة في مجال الصحافة والإعلام.

فيما أوضح مسؤول التجمع الإعلامي في المحافظة الوسطى جبريل أبو عسفة أنَّ الدورة مكونة من خمس لقاءات تدريبية، وتهدف لتعزيز قدرات ومهارات الإعلاميات وخريجات الإعلام في المنطقة الوسطى.

وأشار إلى أنَّ التجمع الإعلامي يبذل جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء في الواقع الصحفي في فلسطين، عبر سلسلة من الأنشطة وورش العمل والتدريبات المتخصصة، وذلك لتمكين الإعلاميين وخريجي الإعلام من مواجهة التحديات والمتغيرات العلمية والتكنولوجية الحالية والمستقبلية.

في السياق، بيَّنت أسماء العطار مسؤولة (لجنة الأخوات) في الاتحاد الاسلامي - إقليم الوسطى إن الاتحاد يحرص على رفع الكفاءة لدى منتسبيه بما يخدم المجتمع الفلسطيني، في إطار المسؤولية المجتمعية، والدور الملقى على عاتقه.

وأشارت إلى أنَّ العام الحالي 2022 سيشهد إطلاق عددٍ من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات عدة، لافتةً إلى أنَّ المرأة مكون أساسي من المجتمع الفلسطيني، لذا تحظى باهتمام الاتحاد الإسلامي وباقي الأطر التنظيمية في حركة الجهاد الإسلامي.

يشار إلى أنَّ البرنامج ضمَّ عدداً من المدربين الصحفيين وهم: أ. محمد السيقلي، أ. جبريل أبو عسفة، أ. زياد عوض، وأ. مطر الزق.