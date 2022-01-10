وزارة الأوقاف يستنكر قيام الاحتلال بوضع " حمامات متنقلة " في ساحات الحرم الإبراهيمي

استنكر سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع ستة " حمامات متنقلة " في الساحات الخارجية من القسم المغتصب من الحرم الإبراهيمي الشريف .

وأكد البكري أن هذا التصعيد من قبل قوات الإحتلال تجاه الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة ، وإن السياسة الإسرائيلية في الحرم الإبراهيمي استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته، والتحكم به وهذا يتناقض مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي ضمنت حرية العبادة تحت الإحتلال.

وطالب البكري المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

كما دعا البكري أبناء محافظة الخليل بالاستمرار في أداء الصلوات في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته من المخططات الإسرائيلية المتتابعة للاستيلاء عليه .