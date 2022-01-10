شاهد NOW .. بث مباشر مباراة المغرب وغانا في كأس أمم افريقيا اليوم الاثنين 10-1-2022 على beIN MAX 1

شاهد بث مباشر مباراة المغرب وغانا اليوم الاثنين الموافق 10-1-2022 ضمن منافسات الأولى من كأس الأمم الافريقية ، ووضع فريق فلسطين اليوم في هذه السطور رابط المباراة مع التشكيلة المتوقعة للفريقين اللذان يتحمسا بكل قوة إلى خوض هذه المباراة بكل حماسة شديدة من أجل تحقيق الانتصار الكبير وحصد النقاط التي قد تؤهلهم في نهاية المطاف إلى الحصول على اللقب التي يتنافس فيها أعرق المنتخبات الافريقية .

وحرصنا على وضع رابط مباراة المغرب ضد غانا اليوم على موقع يلا شوت وقناة bien sport المفتوحة وان تايم سبورت ، حيث سيتمكن كافة المتابعين في المغرب وغانا والدول الأخرى من مشاهدة المباراة بكل اريحية تامة والتعرف على جميع تفاصيلها بجودة hd ، وهو على النحو التالي:

مباراة المغرب وغانا

من المقرر ان تنطلق مباراة المغرب ضد غانا اليوم في تمام الساعة سادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسابعة في المملكة العربية السعودية على ملعب أحمدو أهيدجو فيما سيعلق على المباراة المعلق الرياضي جواد بدة .

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب ضد غانا

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة لفريق المغرب ضد غانا إذ من المتوقع أن تضم التشكيلة في حراسة المرمي ياسين بونو ، وفي خط الدفاع طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد .

وفي خط الوسط سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا ، وفي خط الوسط الهجومي سفيان بوفال ، وفي خط الهجوم أيوب الكعبي - يوسف النصيري.

التشكيلة المتوقعة غانا ضد المغرب

وقد وضع لكم التشكيلة المتوقعة غانا ضد المغرب وتضم في حراسة المرمي جوجو ولاكوت ، وفي خط الدفاع أندي يادوم - دانيال أمارتي - أل يكساندر دجيكو - عبد الرحمن بابا .

وفي خط الوسط يضم اندريه ايوه - توماس بارتي - إدريسو بابا - كمال الدين سليمانا ، وفي خط الهجوم جوردان أيو - ريشموند بواكي .

تردد beIN MAX 1 2022

وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة beIN MAX 1 2022 مشاهدة مباراة المغرب ضد غانا ، وهو على النحو التالي:



