موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا- القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا، حيث يبدأ منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا، مشواره ضد سيراليون في أولى المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير/ كانون ثان وحتى 6 فبراير/ شباط 2022، وتضم 24 منتخبا مقسمين لـ6 مجموعات.

ويلعب منتخبا الجزائر وسيراليون في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2022".

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا 2022

تقام مباراة الجزائر وسيراليون على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا الكاميرونية، مساء الثلاثاء 11 يناير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر وسيراليون في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون في كأس أمم أفريقيا 2022

تُبث منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث مباراة الجزائر وسيراليون على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2022

الجزائر

كوت ديفوار

غينيا الاستوائية

سيراليون