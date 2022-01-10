مميزات تيك توك TikTok 2022 أحدث إصدار .. الإضافات الجديدة

وضع لكم فريق فلسطين اليوم مميزات تيك توك TikTok 2022 أحدث إصدار ، حيث يطلب مستخدمي التطبيق الصيني الشهير في جميع دول العالم معرفة المزايا التي تتمتع بها المنصة المتفوقة على معظم التطبيقات الرقمية الأخرى ، وبمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة التي ستناول فيها أيضًا رابط تحميل التيك توك الجديد ، ستكون لديكم القدرة على معرفة الميزات والاضافات الجديدة عليه .

وقد اهتم الفريق في وضع مميزات تيك توك TikTok 2022 أحدث إصدار ، بعد عمليات البحث الكبيرة التي رصدنا لكم في محرك جوجل الشهير ، وهو مؤشر على الاهتمام الكبير الذي يحظى به التطبيق من شتى المستخدمين بدول العالم ، فيما تزدات نسبة مستخدميه يوميًا ، وهو على النحو التالي:

طريقة إنشاء حساب على تيك توك 2022

ولاستخدام التطبيق الصيني الشهير الذي تجاوز حدوده القارات الست، يحتاج إلى إنشاء حساب، الذي لن يستغرق سوى بضع ثوان، ويمكن أن تكتمل من خلال انستجرام، الفيسبوك، أو جوجل.

مميزات تطبيق تيك توك الجديد

1- مكتبة لا تنتهي من فيديوهات 15 ثانية:

يمكن لمستخدم التطبيق أن يشاهد الفيديوهات الممتعة، كما أنه يساعد على الانتقال من فيديو إلى أخر، ويسمح بصنع فيديوهات خاصة به بكل سهولة مع مزايا عديدة.

2- محتوى فيديوهات ممتع:

كما يمكن لمتصفح التطبيق أن يمثل مشاهد ممتعة من أفلام أو رقص على أغنية شهيرة.

3- التفاعل السريع ومشاركة المحتوى:

ويتمتع تطبيق تيك توك بسهولة الاستخدام، والإعجاب بالفيديو أسهل الأشياء، وللانتقال لفيديو يتم السحب للأعلى، ولرؤية صفحة ناشر الفيديو لمشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى الخاصة به يتم السحب إلى اليسار.

4- مكان تجمع فريد من نوعه:

ويعد تيك توك مكان لتجمع ملايين الشباب والشابات حول العالم والمشاركة في فيديوهات متنوعة وجذابة.

البيانات التي يجمعها التطبيق الصيني عن مستخدميه ؟

1- كل ما تكتبه: قال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن تيك توك يقوم بمسح وتحليل جميع "المعلومات والنصوص التي تكتبها أو ترسلها أو تستقبلها".

وذكر المصدر أنه "حتى إن حذفت الرسالة أو لم ترسلها، يكون التطبيق قد سجلها".

2- كل ما تلمسه على الشاشة: تقول الشركة الصينية في سياسة الخصوصية إنها تجمع كل البيانات المتعلقة بما يلمسه المستخدم على الشاشة "سواء تمرير أو ضغط". ولا تذكر الشركة سبب ذلك.

3- كل شيء عن جهازك: يحلل هذا التطبيق كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي تستخدمه للوصول إلى تيك توك، بما في ذلك طراز الجهاز والمنطقة الزمنية ودقة الشاشة ونظام التشغيل وأسماء التطبيقات والملفات.

4- جهات الاتصال: يجمع تيك توك بيانات حول جهات الاتصال الخاصة بك من خلال دليل الهاتف وكذلك من الشبكات الاجتماعية ولا يحدث هذا الأمر "إلا بإذن منك".

5- اهتماماتك: يتعرف تيك توك، شأنه شأن مختلف المنصات الاجتماعية، على كل اهتماماتك والمواضيع التي تجذبك "بهدف خدمتك بطريقة أفضل"، كما تشير إلى ذلك.

وواجه تطبيق تيك توك تحديات صعبة في الولايات المتحدة، حيثُ أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سبتمبر 2020، بالاتفاق المبدئي الموقع بين شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" وشركتي وولمارت وأوراكل الأمريكيتين، في أول موقف إيجابي من الرئيس الأمريكي تجاه التطبيق الصيني.

ووصف ترامب، في تصريحات صحفية من البيت الأبيض، السبت، الاتفاق بـ "الرائع".

وقال: "أعتقد أنها ستكون صفقة رائعة، أبارك هذه الصفقة، وإن حصلت الشركتان عليها سيكون ذلك رائعاً، وإن لم تحصلا عليها فلا بأس".

وجاء الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة الأمريكية، أنها سترجىء حتى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري على الأقل الحظر على تنزيل تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وبموجب الاتفاق المذكور، ستكون شركة أوراكل المزود التقني لتطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وشركة وولمارت الشريك التجاري.

وسيتيح الاتفاق لـ"أوراكل" بأن تكون المسؤولة عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة، وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها، لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الأمريكي بالكامل.

وهدد ترامب خلال الأشهر الماضية شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" بحظرها في الولايات المتحدة، في حال لم تتمكن من بيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لأي شركة أمريكية، مثل مايكروسوفت أو غيرها.

كيف تربح من تيك توك

تحميل تطبيق تيك توك TikTok آخر إصدار عام 2022

ولتحميل تطبيق تيك توك "TikTok" آخر إصدار عام 2022 ( اضغط هنا ).