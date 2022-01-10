علامة عند النوم تحذرك من نقص فيتامين مهم للجسم

كشفت دراسات بحثية عن علامة تظهر عند النوم يمكن من خلالها التعرف على نقص مستوى فيتامين "د" لدى الإنسان.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" أن علامة نقص فيتامين "د" هي قلة النوم أو الآرق، إذ كشفت الدراسات عن أن نقص فيتامين "د" مرتبط بقصر عدد ساعات النوم.

وأجرى باحثون من جامعة "تشينجداو" الصينية دراسة عام 2018، بحثوا خلالها دور فيتامين "د" في النوم، حيث حدد تحليلهم صلات مهمة بين المستويات المنخفضة من فيتامين "د" وقلة النوم، ووجدوا أيضًا أن المستويات المنخفضة من فيتامين "د" مرتبطة بنوعية النوم السيئة.

وأشار الباحثون إلى أن الاهتمام بالنظام الغذائي هو الحل، حيث حددت الخدمات الصحية البريطانية قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مستويات صحية من فيتامين "د"، وتشمل الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل، وكذلك اللحوم الحمراء وصفار البيض.

يشار إلى أنه في فصل الشتاء، تعمل أجهزتنا المناعية بجهد كبير لمحاولة حمايتنا من الفيروسات المختلفة المنتشرة حولنا، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن على عمل الجهاز المناعي.

وحذرت الخدمات الصحية البريطانية الوطنية، من أن نقص فيتامين "د" يمكن أن يؤدي إلى تشوهات وآلام فى العظام، لذلك يوصى بتناول مكملات تحتوي على هذا الفيتامين في فصل الشتاء والخريف حين يقل وقت التعرض لأشعة الشمس.

في السياق ذاته، أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعدم تناول أكثر من 4000 وحدة دولية بما يعادل (100 ميكروغرام) من فيتامين "د" في النظام الغذائي اليومي.