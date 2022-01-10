داخلية غزة تعلن عن أسماء المسافرين للسفر غدًا عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، عن أسماء المسافرين أصحاب (الجوزات المصرية) وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هي للحافلات المتبقية من الحافلة الثالثة + الرابعة + الخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/2) هنا ، ولجميع الأسماء في الحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/2) هنا .

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعيةً إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.