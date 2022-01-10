كيف تحصل على الجنسية التركية بعد التعديلات الجديدة 2022؟- شروط الجنسية التركية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة حول التعديلات الجديدة والشروط للحصول على الجنسية التركية والتي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث يبحث الكثير من المغتربين في تركيا عن هذه الشروط، لذلك قررنا في فريق فلسطين اليوم تقديم هذا المقال ليجيب عن كافة تساؤلاتكم بشأن الحصول على الجنسية التركية.

شروط الحصول على الجنسية

ووفق ما أقره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر الطرق الاستثنائية،حيث سيتوجب على الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية، بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون، للبنك المركزي التركي.

وجاء في القرار، الذي نُشر الخميس الماضي 6 من كانون الثاني، أن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

التعديلات الجديدة للحصول على الجنسية التركية