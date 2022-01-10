كيف تحصل على الجنسية التركية بعد التعديلات الجديدة 2022؟- شروط الجنسية التركية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة حول التعديلات الجديدة والشروط للحصول على الجنسية التركية والتي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث يبحث الكثير من المغتربين في تركيا عن هذه الشروط، لذلك قررنا في فريق فلسطين اليوم تقديم هذا المقال ليجيب عن كافة تساؤلاتكم بشأن الحصول على الجنسية التركية.
شروط الحصول على الجنسية
ووفق ما أقره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر الطرق الاستثنائية،حيث سيتوجب على الأجانب الراغبين بالحصول على الجنسية، بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون، للبنك المركزي التركي.
وجاء في القرار، الذي نُشر الخميس الماضي 6 من كانون الثاني، أن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أميركي، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
التعديلات الجديدة للحصول على الجنسية التركية
- تثبت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أنها استثمرت رأس مال ثابت لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- يتم شراء عقار بما لا يقل عن 250 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بإضافة شرط في سجلات السجل العقاري بأنه لن يتم بيعه لمدة ثلاث سنوات، أو إنشاء عمارات أو خدمة أرضية، ويتم إيداع العملة الأجنبية مقدمًا وتحويلها إلى السجل العقاري لمدة ثلاث سنوات.
- توظيف ما لا يقل عن 50 شخصًا تركيًا بحسب محددات وزارة العمل والضمان الاجتماعي في تركيا.
- تقر وكالة التنظيم والرقابة المصرفية أن المقبل على التجنيس أودع ما لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة في تركيا، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.
- تقر وزارة الخزانة والمالية أنها اشترت أدوات دين حكومية لا تقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، بشرط الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات.
- شراء أسهم تشاركية في صندوق الاستثمار العقاري، أو أسهم في صندوق استثمار رأس المال الجريء، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بشرط أن يحتفظوا بها لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك بحسب محددات مجلس أسواق رأس المال.