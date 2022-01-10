6 وفيات و392 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الاثنين، 6 وفيات و392 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد فحص 5918 عينة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الحالات توزعت جغرافيًا، 5 وفيات و294 إصابة في الضفة الغربية، وحالة وفاة و98 إصابة في قطاع غزة.

ووفق الصحة، فقد بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، نسبة الإصابات النشطة 0.8% ، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مرضى، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.