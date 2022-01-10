غداً : يوم وطني نصرة للأسرى والأسير ناصر أبو حميد

أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في رام الله، عن أن يوم غدٍ الثلاثاء يوماً وطنياً لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد.

كما وأعلنت عن برنامج الفعاليات المقررة اليوم والغد، حيث تبدأ المسيرات من عصر اليوم الاثنين الساعة الرابعة، وتُستكمل غدًا أمام مقرات الصليب الأحمر في جميع مراكز المدن الساعة الحادية عشر ظهراً. وكذلك الساعة الرابعة عصر الغد.

يذكر أن الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وكانت إدارة سجون الاحتلال بالأمس قد أبلغت الأسرى أن هناك خطرًا شديدًا على حياة أبو حميد.