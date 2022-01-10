موعد صرف المنحة القطرية 100دولار شهر يناير 2022

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، خلال الأسبوع الأول من كل شهر تشرع الأمم المتحدة بإرسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة عبر هواتفهم لإعلامهم عن قيمة وموعد الصرف، إلا أن الأسر المستفيدة تبدأ في البحث عبر منصات البحث المختلفة عن موعد ورابط المنحة القطرية، كونهم بأمس الحاجة لها بسبب ظروفهم الاقتصادية والمعيشية المتردية بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 16 عاما، والذي خلف دمارا هائلا على جميع الأصعدة.

وفي كل دفعة يسعى فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إلى وضع رابط للتعرف على موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، لتسهيل عملية البحث للمستفيدين من المنحة القطرية التي قد تُساعد ولو قليلا في جلب أدنى احتياجات ومستلزمات الأسر المتعففة في قطاع غزة.

صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

وتوقف صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة لدة ثلاثة أشهر، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير في شهر مايو 2021، قبل أن يُستأنف صرفها مجددا قبل نحو 3 أشهر بإشراف كامل من الأمم المتحدة بناء على الاتفاقيات بين الجهات المختصة في هذا الأمر.

وكانت تُصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة، عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع، بعد أن يخرج السفير القطري محمد العمادي بتصريح صحفي يوضح عدد المستفيدين من المنحة القطرية، وآلية صرفها.

المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022

وتُصرف المنحة القطرية لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من سنتين ونصف، إلا أن سلطات الاحتلال كانت تمنع أو تؤخر دخولها للقطاع في كثير من الأحيان، بهدف مفاقمة معاناة أهالي قطاع غزة المحاصرين من الجوانب كافة.

المنحة القطرية 100 دولار

ونهاية كل عام تكثر الأحاديث عن عدم نيلة قطر لتجديد المنحة القطرية للعام المقبل، إلا أن السفير القطري محمد العمادي يخرج بتصريحات تجيب عن كل تساؤلات الأهالي في القطاع، بعد الاجتماع مع الجهات المختصة، سواء الفلسطينية أو من الجانب الإسرائيلي.

رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022 اضغط هنـــــــا