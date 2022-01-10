تحميل تطبيق تيك توك 2022 TikTok احدث اصدار

TikTok هو تطبيق شهير حول العالم يستخدم بشكل كبير في جميع ربوع العالم وهو صيني المنشأ قام بتحميله الملايين من المستخدمين وله شعبية واسعة ويستخدم بشكل مكثف في مشاهدة الفيديوهات الترفيهية التي يتم ارسالها بكيفية يومية ويمكنك متابعة المشاهير على تيك توك والتفاعل معهم على المحتوى التي يتم مشاركته بشكل مباشر ، ويمكنك انت ايضا المشاركة من خلال تصوير فيديو من خلال هاتفك وإضافة بعض المؤثرات المتوفرة للحصول على فيديوهات مميزة ومشاركتها على الصفحة الشخصية الخاصة بك.

البرنامج مزود بعدد كبير من التأثيرات والمرشحات الفريدة التي يمكن استعمالها اثناء عملية تسجيل الفيديو علاوة على ذلك يتوفر على مجموعة كبيرة من الملفات الصوتية الموسيقية وهناك انواع متعددة منها بما فيها الموسيقى الهادئة والصاخبة والالكترونية وغيرهاالتي يسهل عليك استخدامها اضافة الى ذلك يمكن استعمال الموسيقى المتوفرة في المساحة التخزينية ، وتجدر الاشارة الى ان تيك توك يوفر لك محرر خاص بالفيديوهات المسجلة حيث سوف تستطيع قص اي جزء غير مرغوب فيه ودمج مقاطع متعددة في مقطع واحد ، التطبيق حقق نجاحا كبيرا لكونه يقدم نافذة واسعة لمشاركة هوايتك المفضلة حول العالم ليشاهدها اكبر عدد ممكن من المشاهدين.

وتجدر الاشارة الى ان TikTok يتضمن مجموعة كبيرة من الملصقات والرموز التعبيرية التي من الممكن بالسهولة بما كان استعمالها في فيديوهاتك للتعبير عن الحالة العامة للمقطع ، وهناك ايضا فلاتر مميزة تعمل على تحسين مظهر الوجه بشكل مباشر حيث تم تصميمها خصيصا لاضافة تحسينات مباشرة على الوجوه في الفيديو ، ويتم اضافة مكونات جديدة بين الفينة والاخرى على البرنامج ليبقى حيوي بشكل دائم ومستمر حيث يعمل المطورون على مدار الساعة في تحسين جودة الخدمات المقدمة ، ويمكنك مشاركة المقاطع على الفور مباشرة بعد عملية التصوير او الاحتفاظ بها على هاتفك لمشاهدتها في وقت لاحق او رفعها على خدمة تيك توك بشكل مباشر.

يسمح لك التطبيق ايضا بعمل لايف مباشر على الخدمة ليشاهده المستخدمين والمتابعين لديك في الحساب الخاص بك ويمكنهم ايضا التفاعل معك على غرار الانستجرام والفيس بوك ، ومن الامور الهامة التي تميز بها التطبيق هي انه امن للاستخدام ولا يمكن التجسس على حسابك او اختارقه باي شكل من الاشكال لان الصينين لهم تجربة كبيرة في المجال الامني ويعملون على الحفاظ على امن الحسابات المسجلة فيه وابعاد جميع المحاولات التي قد تجعل اهتزاز الثقة بالتطبيق امرا واردا.