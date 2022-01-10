هل عمال وشركات من غزة هي من ستبني المدن المصرية في القطاع ؟

أكد أمين سر الصناعات الإنشائية في غزة، أن المدن المصرية الثلاث ستُبنى بأيدٍ ومصانع وشركات مقاولات فلسطينية من قطاع غزة وبإشراف كامل من اللجنة المصرية بمشاركة وزارة الأشغال العامة الإسكان.

وذكر العصار لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أنه تم اعتماد جميع مصانع غزة الإنشائية، لصناعة المواد اللازمة للإعمار وبناء المدن المصرية، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء العمارة الأولى في مدينة العاشر من رمضان غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الشروع بأعمال تسوية الأراضي التي ستُبنى عليها المدينة الثانية في مدينة الزهرة وسط قطاع غزة.

وبيّن، أن العطاءات سترسى على المقاولين الغزيين للشروع باستكمال إنشاء المدن المصرية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تستهلك بناء المدينة الواحدة عاما كاملا، حال استمر العمل بها دون توقف.

ولفت إلى أن الحياة ستعود لمصانع وشركات المقاولات في القطاع، بعدما عاشت أوضاعا مأساوية وأوشكت معظمها على إغلاق أبوابها، جراء منع إدخال المواد اللازمة للإعمار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على قطاع غزة خلال شهر مايو 2021 الماضي، خلف مئات الشهداء وعشرات آلاف الإصابات وتدمير مئات المنازل وعدد من الأبراج، إضافة استهداف البنية التحية، ناهيك عن إغلاق معبر كريم أبو سالم ومنع إدخال البضائع للقطاع لمدة استمرت شهورا، قبل أن يتراجع عن قراره بفعل الضغط الكبير الذي مارسته المقاومة في قطاع غزة عليه