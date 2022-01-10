ميناء الإسكندرية والدخيلة مغلقان في مصر

قررت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة إغلاق الميناءين المطلين على البحر المتوسط شمالي مصر، اليوم الإثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ونقلت رويترز عن هيئة ميناء الإسكندرية بيانا صحفيا قالت فيه: "نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية وارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة ولحين تحسن الأحوال الجوية".

يشار إلى أن ميناءي الدخيلة والإسكندرية من بين أكبر موانئ مصر، حيث تصل القدرة القصوى لمناولة الحاويات في كل منهما إلى مليون حاوية مكافئة.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن بعض مناطق الجمهورية، سوف تتعرض لرياح باردة تثير الرمال وتنخفض معها الرؤية.

وحسب بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت تعرض القاهرة والدلتا وشمال الصعيد لرمال تؤثر على الرؤية، وأوضحت أن هذه الرمال سوف "تنخفض معها الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية".