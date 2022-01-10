أسعار البندورة تشتعل مجدداً في غزة ....والزراعة توضح السبب !

أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، م. أدهم البسيوني، أن أسباب ارتفاع سعر كيلو البندورة في أسواق القطاع لـ 3.5 شيكلاً ، يعود لأسباب مناخية .

وقال البسيوني في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن ارتفاع سعر البندورة في القطاع يعود للظروف المناخية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، نافيا أن يكون له علاقة بالتسويق الخارجي لها.

وبيّن البسيوني أن انخفاض درجات الحرارة تؤثر على نسبة عقد أزهار النبتة، ومرحلة نضج منتج البندورة، متوقعا عودة الأسعار إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الكميات المتواجدة في الأسواق تكفي احتياجات المستهلك الغزي، وما يتم تسويقه لا يؤثر على الأسعار.

ووفق البسيوني، فإن قطاع غزة يُنتج نحو 80 ألف طن من البندورة، يستهلك القطاع منها 50 ألف طن، والمتبقية تسوق للضفة الغربية المحتلة.

وقال: "نحن في مرحلة يتوفر فيها انتاج البندورة بشكل مناسب، ولن نشهد ارتفاعا آخرا على سعرها، وفي حال اعتدال الأجواء سنشهد انخفاضا ملحوظا على ثمنها في السوق".

ويُعاني قطاع غزة من أوضاعا اقتصادية متردية، بسبب الحصار المفروض منذ نحو 16 عاما، وهو ما يؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية حال ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق.